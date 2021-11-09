Seçim zamanı

4-5 Aralık 2021'de seçimli genel kurul var. Kulüpten yapılan açıklamada, "Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 25-26 Kasım 2021'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021'de Hayri Gür Spor Salonu'nda 10.00'da yapılacak" denildi.
4-5 Aralık 2021'de seçimli genel kurul var. Kulüpten yapılan açıklamada, "Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 25-26 Kasım 2021'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021'de Hayri Gür Spor Salonu'nda 10.00'da yapılacak" denildi.