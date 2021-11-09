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Seçim zamanı

4-5 Aralık 2021'de seçimli genel kurul var. Kulüpten yapılan açıklamada, "Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 25-26 Kasım 2021'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021'de Hayri Gür Spor Salonu'nda 10.00'da yapılacak" denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Seçim zamanı
4-5 Aralık 2021'de seçimli genel kurul var. Kulüpten yapılan açıklamada, "Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 25-26 Kasım 2021'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021'de Hayri Gür Spor Salonu'nda 10.00'da yapılacak" denildi.
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