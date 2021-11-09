Milli aranın ardından Trabzonspor’da 4 isim takıma dönüyor

Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle Edgar Ie ve sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita'dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karadeniz ekibinde milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar'ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet oyuncusu Koita'nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin'in de takıma döneceği öğrenildi.

ÜÇ EKSİK KALACAK

Trabzonspor'da 4 oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Bordo-mavililerin, cezalı Uğurcan Çakır ile Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yanı sıra, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas'ın dışında Gaziantep karşılaşmasında tam kadro ile çıkması bekleniyor.

GAZİANTEP FK MAÇINDA TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) futbol müsabakalarında ev sahibi takımların seyirci kısıtlamasını kaldırmasının ardından Trabzonspor'da gözler milli aranın ardından ligin 13'üncü haftasında oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda zirvede rakiplerine fark atarak önemli bir avantaj yakalayan bordo-mavililerin, Gaziantep FK maçında dolu tribünlere oynaması bekleniyor. Taraftarlar da uzun bir sürenin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla tribünleri doldurarak şampiyonluk yolunda takımlarına destek vermeye hazırlanıyor.