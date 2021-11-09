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Bakasetas’tan kötü haber

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Trabzonsporlu Bakasetas'a Yunanistan Milli Takım kampında MR çekildi. İç yan bağlarında gerilme tespit edilen 28 yaşındaki maestronun en az 2 ile 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Bakasetas’tan kötü haber
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Trabzonsporlu Bakasetas'a Yunanistan Milli Takım kampında MR çekildi. İç yan bağlarında gerilme tespit edilen 28 yaşındaki maestronun en az 2 ile 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yine derbide sakatlanan Hüseyin Türkmen'in iç yan bağlarında gerilme tespit edilirken, genç stoperin milli ara sonrası geri döneceği öğrenildi.
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