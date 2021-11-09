Açık ara şampiyonluk favorisi

Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Lider Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etmesi bordo-mavilileri şampiyonluk yolunda bir adım daha öne geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birer puan almasıyla devler zirve yarışından uzaklaştı. Henüz 12. hafta olsa da Karadeniz devi bu puan farkı ile büyük bir avantaj elde etti. Oynanan maçların ve alınan puanların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.

İşte oranlar:

Trabzonspor 2.05

Beşiktaş 3.90

Fenerbahçe 3.90

Galatasaray 4.80