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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Bakasetas ve Hüseyin Türkmen açıklaması

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmişti. Zorlu karşılaşmada Fırtına'nın yıldızları Bakasetas ve Hüseyin Türkmen sakatlanarak oyundan alınmıştı. Trabzonspor'dan iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 16:29
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Bakasetas ve Hüseyin Türkmen açıklaması

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır" dedi.

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