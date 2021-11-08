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Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım Abdullah Avcı bir derbiden daha alnının akıyla çıktı. Avcı saha içindeki beyni Hamsik’in özel yetenekleriyle de maçı aldı. Başarılı çalıştırıcı ‘sabır’ üzerine kurduğu planları öğrencilerine aktardı. (TS Spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

Karadeniz devinin Beşiktaş karşısında kazandığı galibiyetin perde arkasında yatanları FOTOMAÇ Gazetesi araştırdı. 2-1'lik galibiyetin en büyük sırrı, "Sabırlı oyun" olurken, Marek Hamsik-Anastasios Bakasetas uyumu ve maç öncesi hazırlanan alternatif oyun planları, Beşiktaş'ın direncinin kırılmasının en etkili çözümü oldu. İşte derbi galibiyetinin şifreleri:

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

BASKIYA KARŞI SOĞUKKANLILIK

Abdullah Avcı, rakibin sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları teknik ekibiyle analiz etti. Ardından oyuncularına, "İlk 20 dakikalık bölüm çok kritik. Orada baskıyı kırmamız ve onların tempoyu artırma çalışmalarına, soğukkanlı tepki vermemiz gerekiyor" dedi. Bu analiz maçta karşılarına aynen çıktı ve antrenmanlarda uygulanan çözüm yolları sonucunu verdi. Beşiktaş'ın direnci 30 dakikada kırıldı.

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

SAKATLIĞA KARŞI YEDEK PLAN

Haftaya sakatlıklarla başlayan Abdullah Avcı, maçta da bu tip problemlerin oluşabileceğini ekibiyle ön görerek bir hazırlık yaptı. Özellikle sakatlıktan yeni çıkan Nwakaeme ve Bakasetas gibi oyuncuların sıkıntı yaşayabileceklerini düşünerek B Planı hazırlandı. Bakasetas'ın yaşadığı sakatlık sonrası oyuna Manolas Siopis girdi. Başka bir formasyona geçildi. Fırtına orta saha hakimiyetini eline geçirdi.

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

GERGİNLİĞE KARŞI UYARI

Abdullah Avcı'nın en çok çekindiği durum böyle bir maçta eksik kalmaktı. Teknik ekip maç öncesinde oyuncuları oluşabilecek taraftar baskısı ve Beşiktaş'ın agresif olabileceği konularında uyarmıştı. Bu uyarılar da maçta direkt olarak görüldü. Bu anlarda özel sorumluluk verilen takım kaptanları, arkadaşlarını sağduyulu olmaları konusunda sürekli uyardı. Böylece kart konusunda bir sıkıntı yaşanmadı.

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

OYUN PLANINA SADAKAT

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi yaptığı analizleri sonrasında oyun planını kurdu. Öğrencilerini iki konuda uyardı. Eksik kalmamak ve yenik duruma düşülmesi halinde dahi ana oyun planından vazgeçmemek. Bordo-mavili futbolcular, Marek Hamsik'in önderliğinde maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmadı. Sonunda da 3 puanı hanelerine yazdırmayı başardı.

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

KULÜBEYİ DE HAZIRLADI

Abdullah Avcı maç öncesi motivasyon konuşması yapmıştı. Avcı "Buradan galibiyetle ayrılacaksak sadece sahadakilere iş düşmeyecek. Oyuna sonradan giren hatta girmeyen bile daha çok mücadele edecek" demişti. Trabzonspor'da oyuna sonradan giren isimler üst düzey katkı sağladı. Özellikle Beşiktaş'ın yaptığı hamleler sonrasında yapılan son iki değişiklik, kilidin çözülmesini sağladı.

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

HAMSIK ÜZERİNDEN TAKTİK

Trabzonspor'da maç öncesi hücum planları ağırlıklı olarak Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'nin üzerinden yapılmıştı. Ancak Bakasetas'ın sakatlanması sonrasında saha içi yerleşimi değişti. Siopis, Berat Özdemir'in yanına geçince Marek Hamsik de Bakasetas'ın bölgesine kaydı. Usta çalıştırıcı son haftaların formda ismi Abdülkadir Ömür'ün de hızından ve tekniğinden fazlasıyla yararlandı.

Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

SABIR, ÖZVERİ VE İNANÇ

Maç öncesi yapılan tüm antrenmanlarda Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı uyarılarda özellikle, "Sabırlı oyun", "Özveri" ve "İnanç" vurgusu yapmıştı. Bu oyun planı da maç içerisinde meyvelerini verdi. "Oyun organizasyonlarına sadık kaldığınızda, oyuna giren oyuncular ne yapmasını biliyor ise, oyuncular bu organizasyona sadık kalıyor. Bizim sabır kelimemizin açılımı bu" dedi, sonucunu aldı.

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