Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

HAMSIK ÜZERİNDEN TAKTİK
Trabzonspor'da maç öncesi hücum planları ağırlıklı olarak Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'nin üzerinden yapılmıştı. Ancak Bakasetas'ın sakatlanması sonrasında saha içi yerleşimi değişti. Siopis, Berat Özdemir'in yanına geçince Marek Hamsik de Bakasetas'ın bölgesine kaydı. Usta çalıştırıcı son haftaların formda ismi Abdülkadir Ömür'ün de hızından ve tekniğinden fazlasıyla yararlandı.
SABIR, ÖZVERİ VE İNANÇ
Maç öncesi yapılan tüm antrenmanlarda Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı uyarılarda özellikle, "Sabırlı oyun", "Özveri" ve "İnanç" vurgusu yapmıştı. Bu oyun planı da maç içerisinde meyvelerini verdi. "Oyun organizasyonlarına sadık kaldığınızda, oyuna giren oyuncular ne yapmasını biliyor ise, oyuncular bu organizasyona sadık kalıyor. Bizim sabır kelimemizin açılımı bu" dedi, sonucunu aldı.