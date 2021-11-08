Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı taktikleriyle Beşiktaş'ı yıktı | Boğaz'ın Avcı'sı

GERGİNLİĞE KARŞI UYARI Abdullah Avcı'nın en çok çekindiği durum böyle bir maçta eksik kalmaktı. Teknik ekip maç öncesinde oyuncuları oluşabilecek taraftar baskısı ve Beşiktaş'ın agresif olabileceği konularında uyarmıştı. Bu uyarılar da maçta direkt olarak görüldü. Bu anlarda özel sorumluluk verilen takım kaptanları, arkadaşlarını sağduyulu olmaları konusunda sürekli uyardı. Böylece kart konusunda bir sıkıntı yaşanmadı.

OYUN PLANINA SADAKAT Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi yaptığı analizleri sonrasında oyun planını kurdu. Öğrencilerini iki konuda uyardı. Eksik kalmamak ve yenik duruma düşülmesi halinde dahi ana oyun planından vazgeçmemek. Bordo-mavili futbolcular, Marek Hamsik'in önderliğinde maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmadı. Sonunda da 3 puanı hanelerine yazdırmayı başardı.