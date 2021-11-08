Rakamlarda Fırtına çıktı

Trabzonspor, Avcı yönetiminde dış sahada 383 gündür kaybetmiyor. Avrupa'nın 5 Büyük Ligi ve Süper Lig'de Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte bileği bükülmeyen 4 takımdan biri. Karadeniz Fırtınası son 24 deplasman maçında kaybetmedi. Bordo-mavililer son 24 deplasman karşılaşmasında 14 galibiyet, 10 beraberlik ile 52 puan topladı. Trabzonspor, 2012 yılının Mart ayından bu yana Beşiktaş'ı ilk defa art arda 2 deplasman maçında yendi. Fırtına art arda 5. maçını kazandı. Ligde devam eden en uzun galibiyet serisine sahip.