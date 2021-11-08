Çok kişiyi mutlu ettik

Abdullah Avcı, maç sonu soyunma odasında duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Oyuncularına teşekkür eden usta hoca "Bugün sadece bir maç kazanmış olabiliriz ama çok kişiyi mutlu ettiniz. Bu takımın potansiyeli, kalitesi her şeyi başaracak güçte. Şimdi 5 gün dinlenin. Milli Takım'a gidenlere de başarılar" dedi.

BU YOLUN SONU GÜZEL

Edgar İe'nin cezalı olduğu Beşiktaş karşılaşmasında Vitor Hugo ile birlikte oynayan Hüseyin Türkmen maç sonu mutluydu. Dikkatli bir maç çıkaran başarılı stoper "Milli Takım arası kazanmaya devam etmek çok önemliydi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu yol uzun ve sonu güzel bir yol" ifadelerini kullandı.

ÖZDAMAR'A 8.3 PUAN

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki oynanan karşılaşmayı yöneten Erkan Özdamar'ın notu belli oldu. Maçın ardından MHK'nin ilk kez büyük maç yöneten Özdamar'ın performansından memnun kaldığı belirtildi. Genç hakem 8.3 puan aldı.