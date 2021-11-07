Uğurcan’a kırmızı

Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönen Trabzon, Uğurcan Çakır'ı kaybetti. Derbinin son anları büyük çekişmeye sahne olurken oyuncular arasında da gerginlikler yaşandı. Özellikle de maçın uzatma bölümlerinde Uğurcan ve Josef de Souza arasında... Kale önündeki bir pozisyonun ardından iki oyuncu tartışırken hakem Erkan Özdamar Uğurcan ve De Souza'ya sarı kartını çıkardı. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarların Uğurcan'a tepkisi artarak devam etti. Çakır, siyah-beyazlıların küfürlü tezahüratlarına karşılık verince ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Uğurcan, Gaziantep maçında yer almayacak.