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TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius Trabzonspor'a 5 puan kazandırdı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da galibiyeti getiren isim Andreas Cornelius oldu. Danimarkalı futbolcu son dakikalarda attığı gollerle bordo-mavililere tam 5 puan kazandırdı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 14:24
TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius Trabzonspor'a 5 puan kazandırdı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, deplasmanda son şampiyon Beşiktaş'ı yenerken, sezon başında transfer edilen Andreas Cornelius, 90+6. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları yıkan isim oldu. Danimarkalı golcü böylece, altın değerindeki gollerine dün de devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de toplamda ağları 4 kez sarsarken, attığın gollerin tamamında bordo-mavililere puan kazandırmayı başardı. İç sahada 2-2 tamamlanan Galatasaray maçında takımının ilk golünü atan Cornelius, yine 2-2 biten deplasmandaki Konyaspor ve kendi sahalarında 1-1 berabere sonuçlanan Alanyaspor müsabakalarında 3 puanı getirdi.

Bordo-mavili yıldız, son olarak Beşiktaş önünde de skoru 2-1'e getirdi ve 2 puan daha kazandırıp toplamda 5 puanı tek başına aldı.

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