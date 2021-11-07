TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius Trabzonspor'a 5 puan kazandırdı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, deplasmanda son şampiyon Beşiktaş'ı yenerken, sezon başında transfer edilen Andreas Cornelius, 90+6. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları yıkan isim oldu. Danimarkalı golcü böylece, altın değerindeki gollerine dün de devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de toplamda ağları 4 kez sarsarken, attığın gollerin tamamında bordo-mavililere puan kazandırmayı başardı. İç sahada 2-2 tamamlanan Galatasaray maçında takımının ilk golünü atan Cornelius, yine 2-2 biten deplasmandaki Konyaspor ve kendi sahalarında 1-1 berabere sonuçlanan Alanyaspor müsabakalarında 3 puanı getirdi.

Bordo-mavili yıldız, son olarak Beşiktaş önünde de skoru 2-1'e getirdi ve 2 puan daha kazandırıp toplamda 5 puanı tek başına aldı.