TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu’ndan özel prim jesti

Son dakika Trabzonspor haberleri.... Beşiktaş'ı yenerek zirvede tek başına kalan Trabzonspor'a Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan jest geldi. Başkan Ağaoğlu, sürpriz yaparak tüm takıma 105 bin TL özel prim verdi.
Beşiktaş'ı yenerek zirvede tek başına kalan Trabzonspor'a Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan jest geldi. Başkan Ağaoğlu, sürpriz yaparak tüm takıma 105 bin TL özel prim verdi. Ağaüoğlu, "Güzel bir galibiyet aldık. Tüm takımı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Gerçekten iyi savaştılar ve sonuçta da kazanmayı başardık" ifadesini kullandı.