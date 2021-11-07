Harika galibiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Vodafone Park'ta kazanmanın kolay olmadığını belirterek sözlerine başlayan Avcı, "Özellikle ilk 20 dakika baskı olacağını ve bunu nasıl kıracağımızı çalışmıştık. 6'lı 7'li baskı yaptıklarında arkada fırsat oluyor. Bu baskıyı kırdıktan sonra oyunun içinde olacağımızı biliyorduk. İkinci yarı itibari ile oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Biz de opsiyonları olan bir takımız. Bireysel bir hatadan golü yedik" dedi. Beraberliğin ardından yine doğru durduklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Bu harika bir galibiyet. Sadece önemli bir 3 puan aldık, şampiyonluk kazanmadık. Bizi alıp başka yerlere koymasınlar. Hala eksikerimiz var ve gelişmek zorundayız. Sabırlı ve sakin ayakta kalmamız lazım. Trabzon, duyguları çok yoğun yaşayan bir şehir. Onların gücü bizim için çok önemli. Bugün (dün) Trabzon'un kendi kaynaklarından çıkan 5 yerli oyuncuyla sahadaydık. Hata da yapsalar sonuna kadar bu oyuncuların arkasında dursunlar. Sabırlı ve sakin oyunla iyi şeyler yapacağımızı biliyorum" diye konuştu.