Fırtına koptu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt etkileyen maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor'un gollerini 45+4'te Abdülkadir Ömür ile 90+6'da Cornelius atarken, Beşiktaş'ın golü 62'de Cyle Larin'den geldi. G.Saray'la berabere kalan, F.Bahçe'yi mağlup eden Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş'ı da yenerek puan farkını açtı. Trabzonspor 30 puana çıkarak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı ve bu sezon 6. kez puan kaybı yaşadı. Beşiktaş milli ara sonrası, Alanya'ya gidecek; Trabzonspor da G.Antep'i konuk edecek.

18 MAÇTA 4 YENİLGİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı evindeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Rakibini iç sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sonraki 3 maçta 2-2 beraberliklerle ayrıldı. Geçen sezon iç sahada bordo- mavili ekibe 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmada da aynı skorla ayrıldı.