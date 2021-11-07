Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla devam etti. 90 dakika boyunca heyecanın hiç düşmediği karşılaşma, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlarla ve maç sonunda taraftarlarla arasında geçenlerle Uğurcan Çakır oldu.
Maç içerisinde Cyle Larin'in yüzde yüzlük gol pozisyonunu inanılmaz bir refleksle çıkaran milli kaleci, karşılaşmanın ardından övgüleri topladı.