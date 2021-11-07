Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

İşte Volkan Demirel'in yorumları...

"Uğurcan'ın yılın kurtarışını yaptığını düşünüyorum. Bu maç, Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda en büyük adımın atıldığı maç. Her galibiyetten sonra adım atarsın ama bugünkü adım, biraz büyük bir adım oldu."