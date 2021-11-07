Haberler Trabzonspor Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinden bordo mavililer 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, maça damga vuran isimlerden biri yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlayan Uğurcan Çakır olmuştu. Milli filebekçi Beşiktaş derbisinde kalesinde adeta devleşirken, maç sonunda Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den büyük övgü aldı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 12:09
Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."
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Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla devam etti. 90 dakika boyunca heyecanın hiç düşmediği karşılaşma, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

Karşılaşmaya damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlarla ve maç sonunda taraftarlarla arasında geçenlerle Uğurcan Çakır oldu.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

Maç içerisinde Cyle Larin'in yüzde yüzlük gol pozisyonunu inanılmaz bir refleksle çıkaran milli kaleci, karşılaşmanın ardından övgüleri topladı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler kullandı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

İşte Volkan Demirel'in yorumları...

"Uğurcan'ın yılın kurtarışını yaptığını düşünüyorum. Bu maç, Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda en büyük adımın atıldığı maç. Her galibiyetten sonra adım atarsın ama bugünkü adım, biraz büyük bir adım oldu."

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgüler! "50 milyon euro..."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEĞERİDİR"

"Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli. Uğurcan Çakır, Feyenoord'da olsa kaç paraya alabilirsin? Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro"

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