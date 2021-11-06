Trabzonspor'da Beşiktaş maçının şifresi: Disiplin! İşte Abdullah Avcı'nın 10 maddede yol haritası

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Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bugün Beşiktaş ile kritik bir derbiye çıkacak. Bakasetas ve Nwakaeme'nin tamamen iyileşmesi moralleri yükseltirken, teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına disiplin uyarısı yaptı.

Zorlu maç öncesi talebeleriyle yaptığı son toplantıda deneyimli teknik adamın "Geride kalan haftalarda önemli işlere imza attık. Ancak derbi maçlar hep farklı olmuştur. İyi hazırlandık ve namağlup olarak sahaya çıkacağız. Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde baskı hissetmeyin. Kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız" dediği öğrenildi.