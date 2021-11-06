Trabzonspor'da Beşiktaş maçının şifresi: Disiplin! İşte Abdullah Avcı'nın 10 maddede yol haritası

DIŞ SAHADA KAYBETMİYOR
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz devi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.
KARTAL'I İSTANBUL'DA 6 DEFA MAĞLUP ETTİ
Bordo-mavililer, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 17 maçta galibiyetlerde üstün olan taraf. Trabzonspor, bu periyotta rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Fırtına, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurdu, 7 karşılaşma berabere bitti.
KOITA YINE YOK
Beşiktaş derbisi öncesi takımla birlikte çalışan ve sakatlığı atlatan Fode Koita'nın kadroya alınması bekleniyordu. Ancak Abdullah Avcı, 31 yaşındaki ismi 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Gineli Gineli forvetin fiziksel olarak hazır olmadığı belirtildi.