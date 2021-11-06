Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş galibiyeti sözleri! "Harika..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.



İşte o sözler...

"Oyundan gidecek olursak, geçen sene de kazandık, seyircisizdi. O baskıyı burada hissettiriyorlar. Bunu nasıl kıracağımızı maç öncesi çalıştık. 6'lı 7'li baskılı oyuncu yaptıklarında arkada fırsat oluyor, bunu kullandık. Baskı sonrası oyunun içinde olacağımızı biliyorduk.

İkinci yarı istediğimiz gibi gidiyordu, taraftarın istemesine rağmen baskı yapamıyorlardı. Bireysel bir hata rakibi tekrar devreye soktu. Fırsatların her zaman çıkacağını düşündük. Harika bir galibiyet. Önemli bir üç puan. Şampiyonluk falan kazanmadık. Bizi alıp başka yerlere koymasınlar. Biz zorlu yollardan geçip takım olduk ama daha hiçbir şey olmadık. "