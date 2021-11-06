TRABZONSPOR HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Transfer teklifi...

"TRABZONSPOR TEKLİF YAPTI"

Radyospor'a transfer açıklamasında bulunan Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi performansıyla A Milli Takım kadrosunda yer almayı hak ediyor. Uğur Çiftçi için sezon başında Trabzonspor teklif yaptı fakat ara transfer dönemi için şu anda bir şey yok. Öyle bir durum oluşursa kulübümüzün ve Uğur'un menfaati neyse o noktada yer alırım. Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ayrıldı, biz iki oyuncunun da önünü açtık." ifadelerini kullandı.