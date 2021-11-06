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TRABZONSPOR HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Transfer teklifi...

Son dakika spor haberi: Bir süredir sol bek mevkisine takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un gündemine Sivasspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Uğur Çiftçi girdi. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, bordo-mavililerin sezon başında başarılı sol bek için teklif yaptığını duyurdu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 10:50
TRABZONSPOR HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Transfer teklifi...

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da bu sezonki performansıyla göz dolduran Uğur Çiftçi'nin Trabzonspor'un transfer gündemine girdiği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Transfer teklifi...

Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, 29 yaşındaki sol bek Uğur Çiftçi için, bordo-mavili takımın sezon başında transfer teklifi yaptığını açıkladı.

TRABZONSPOR HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Transfer teklifi...

"TRABZONSPOR TEKLİF YAPTI"
Radyospor'a transfer açıklamasında bulunan Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi performansıyla A Milli Takım kadrosunda yer almayı hak ediyor. Uğur Çiftçi için sezon başında Trabzonspor teklif yaptı fakat ara transfer dönemi için şu anda bir şey yok. Öyle bir durum oluşursa kulübümüzün ve Uğur'un menfaati neyse o noktada yer alırım. Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ayrıldı, biz iki oyuncunun da önünü açtık." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Transfer teklifi...

2018-2019 sezonu yaz transfer döneminde Sivasspor'a gelen 29 yaşındaki sol bek bu sezon 17 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.

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