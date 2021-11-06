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Derbi canavarı Uğurcan Çakır

25 yaşındaki eldivenin kaleyi koruduğu 19 derbinin sadece 4’ünü kaybeden Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı çıktığı 6 maçta ise sadece 1 kez mağlup oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Derbi canavarı Uğurcan Çakır
17 milyon euro'luk tahmini piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır, derbilerde şov yapıyor... Büyük maçlara farklı motive olan 25 yaşındaki eldiven, Trabzonspor forması ile son 3 senede 19 derbiye çıktı. Karadeniz devi, onun kaleyi koruduğu maçların sadece 4'ünü kaybetti. Uğurcan'dan önceki 20 derbide ise Fırtına'nın tam 11 yenilgisi ve yalnızca 5 galibiyeti vardı. Milli file bekçisi ile 19 derbide 8 galibiyet alan Trabzonspor, aynı sayıda galibiyete Uğurcan öncesinde 46 derbide ulaşabilmişti. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile karşılaşılan söz konusu maçların 7'si de beraberlikle bitti.
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