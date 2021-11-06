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Beşiktaş Trabzonspor maçında Sergen Yalçın o pozisyonda çok sinirlendi!

Spor haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın 45. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin sakatlanarak kendini yere bırakırken karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Bu düdüğe Sergen Yalçın saha kenarında oldukça tepki gösterdi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 20:02 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 20:12
Beşiktaş Trabzonspor maçında Sergen Yalçın o pozisyonda çok sinirlendi!

Süper Lig'in 12. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Hızlı başlayan mücadelenin 45. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'ın atağı esnasındas Trabzosporlu futbolcu Hüseyin ceza sahası içerisinde bir anda kendini yere bıraktı bu durumunda üzerine hakem Erkan Özdamar oyunu durdururken Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Pjanic bu duruma oldukça tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da saha kenarında oldukça sinirlendiği gözlendi.

Oyun Trabzonsporlu futbolcunun tedavisinin ardından kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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