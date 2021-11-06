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Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde Uğurcan Çakır'dan harika kurtarışlar! Süper Lig'in en iyisi oldu

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde, bordo mavililerin milli eldiveni Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızlarından biri olurken, o istatistikte Süper Lig'in zirvesine yerleşti. İşte Uğurcan'ın kurtarışlarından bazı kesitler ve o detay...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 20:25
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde Uğurcan Çakır'dan harika kurtarışlar! Süper Lig'in en iyisi oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken, bordo-mavililerin milli eldiveni Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla alkış topladı.

Kalesinde adeta devleşen ve Beşiktaş hücumcularında zor anlar yaşatan Uğurcan Çakır, bununla beraber Süper Lig'in zirvesine yerleşti.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLDU
Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 12. haftasında itibarıyla 43 kurtarışla Süper Lig'de 1 numaraya yerleşti.

İŞTE UĞURCAN'IN YAPTIĞI KRİTİK KURTARIŞLARDAN BAZILARI



(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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