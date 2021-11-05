Unvanını koruyacak

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor. Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı. Karadeniz devi; 8 galibiyet, 3 beraberlikle ligde hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı. Toplamda 27 puanla zirvede.

241 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Karadeniz devi, ligde 241 gündür yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Fırtına, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.