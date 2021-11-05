Haberler Trabzonspor Unvanını koruyacak

Unvanını koruyacak

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
Unvanını koruyacak

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor. Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı. Karadeniz devi; 8 galibiyet, 3 beraberlikle ligde hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı. Toplamda 27 puanla zirvede.

241 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Karadeniz devi, ligde 241 gündür yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Fırtına, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor