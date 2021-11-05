Trabzonspor'da Beşiktaş derbisinde kaç eksik var? İşte son durum

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Bordo-mavililer, 12. haftada oynanacak derbiyi kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, ardından dış sahada kaybetmedi. Karadeniz devi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.



KADRODA 3 EKSİK!

Gervinho ve Bruno Peres sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Edgar Ie maç kadrosunda yer almayacak.

CORNELIUS BELİRSİZ!

Kasığında ağrısı bulunan ve tedavisi devam eden Cornelius'un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.