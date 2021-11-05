Trabzonspor'da Cornelius Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi? Belli oldu

Trabzonspor'da Andreas Cornelius sevinci yaşanıyor. Süper Lig'de yenilgisiz liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 12. haftada Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın konuğu olacak. Fırtına'da Bakasetas'ın ardından bir süredir sakatlığı bulunan Cornelius'un da takıma katıldığı belirtildi.

A Spor yorumcusu Yunus Emre Sel'in haberine göre, Danimarkalı golcü Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

3 EKSİK BULUNUYOR!

Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar ile birlikte, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres derbide sahadaki yerini alamayacak.