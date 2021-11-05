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Trabzonspor'da Cornelius Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi? Belli oldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 12. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Bordo-mavililerde Bakasetas'ın ardından Cornelius'un da takıma katıldığı ifade edildi. Danimarkalı golcünün, Beşiktaş'a karşı forma giyebileceği kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 15:56
Trabzonspor'da Cornelius Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi? Belli oldu

Trabzonspor'da Andreas Cornelius sevinci yaşanıyor. Süper Lig'de yenilgisiz liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 12. haftada Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın konuğu olacak. Fırtına'da Bakasetas'ın ardından bir süredir sakatlığı bulunan Cornelius'un da takıma katıldığı belirtildi.

A Spor yorumcusu Yunus Emre Sel'in haberine göre, Danimarkalı golcü Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

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Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar ile birlikte, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres derbide sahadaki yerini alamayacak.

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