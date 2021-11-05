TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas müjdesi

Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.
Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.
Antrenmana sakatlığı bulunan Gervinho katılmazken, Bruno Peres ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Hafta başından itibaren dinlendirilmeli bir tedavi programı uygulanan Bakasetas ise dün takımla çalıştı.
Sakatlığını tamamen atlatan Yunan maestro, Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini alabilecek. Sakatlığı nedeniyle dün MR'ı çekilen Cornelius'un ise kasık bölgesinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve maç kadrosunda olabileceği öğrenildi.
GOL SİGORTALARI
Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, gol yollarında Bakasetas ve Nwakaeme'ye güveniyor. Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim. Müthiş ikili daha önce Beşiktaş filelerini de havalandırdı. Bakasetas 2, Nwakaeme ise 3 kez Kartal'ın filelerini sarstı.