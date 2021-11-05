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TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas müjdesi

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmada rakibini yenip puanını 30'a çıkarmak istiyor. Fırtına zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Yapılan çalışmada Bakasetas takımla birlikte çalıştı. Yunan futbolcu zorlu karşılaşmada 11'deki yerini alabilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas müjdesi
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Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas müjdesi

Antrenmana sakatlığı bulunan Gervinho katılmazken, Bruno Peres ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Hafta başından itibaren dinlendirilmeli bir tedavi programı uygulanan Bakasetas ise dün takımla çalıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas müjdesi

Sakatlığını tamamen atlatan Yunan maestro, Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini alabilecek. Sakatlığı nedeniyle dün MR'ı çekilen Cornelius'un ise kasık bölgesinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve maç kadrosunda olabileceği öğrenildi.


TRABZONSPOR HABERLERİ: Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas müjdesi

GOL SİGORTALARI

Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, gol yollarında Bakasetas ve Nwakaeme'ye güveniyor. Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim. Müthiş ikili daha önce Beşiktaş filelerini de havalandırdı. Bakasetas 2, Nwakaeme ise 3 kez Kartal'ın filelerini sarstı.

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