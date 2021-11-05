Sabırlı, temkinli ve sakin

Lider Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, sabır istedi. Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, "Henüz Süper Lig'in 4'te 1'lik kısmını geride bıraktığımız şu günlerde, camiamızın heyecanını ve enerjisini yakından hissediyoruz" dedi.
Lider Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, sabır istedi. Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, "Henüz Süper Lig'in 4'te 1'lik kısmını geride bıraktığımız şu günlerde, camiamızın heyecanını ve enerjisini yakından hissediyoruz. Zirve yolunda yürürken daha sabırlı, temkinli, daha sakin ve her zamankinden emin adımlarla ilerlememiz gerek" diye konuştu.