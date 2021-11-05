Bruno Peres'ten taraftara çağrı

Taraftara da mesaj gönderen Peres, "Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü bir başarı yakalayacaksak, beraber mutlu olacaksak bunun anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek." dedi.
Taraftarlarada mesaj gönderen Peres, "Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü bir başarı yakalayacaksak, beraber mutlu olacaksak bunun anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek. Biz onların sevgisine muhtacız gerçekten. Onlardan özel olarak ricam bizi desteklemeye devam etsinler. Sezon sonunda da bu mutluluğu beraber paylaşabilelim" yorumu yaptı.