Bruno Peres: Şampiyon olacağız

Peres, Abdullah Avcı ve hedefleri hakkında da "Hocamız Abdullah Avcı da aslında benim gibi biri. Açık, dürüst, iletişime her zaman açık olan birisi ve her zaman fikirleri olan biri. Sahaya çıktığınızda, onunla beraber çalışmaya başladığınızda hocanızın fikirleri olduğunu, hocanızın bu işleri daha önceden düşündüğünü ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını zaten görebiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

AVCI İLE ÇALIŞMAK ZEVKLİ

Peres şöyle devam etti: Düşüncelerini, bizim hakkımızdaki ve rakip hakkındaki düşüncelerini çok net ifade eden, yapmamız gerekenleri çok dürüst bir şekilde ve hiçbir şekilde başka kelimelerin arkasında sığınmadan anlatabilen birisi. Dolayısıyla kendisiyle çalışmak benim için hem çok kolay hem de çok zevkli. Her zaman zaten ne kadar sıkı çalıştığını ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce de kendisi tanınan, bilinen bir isimdi. Allah'a şükürler olsun ki sonuçların da gelmesiyle hocamızın da takımımızın ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğinizi görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum."

SÜPER LİG ZOR

Süper Lig'in yarışmacı ve zor bir lig olduğunu düşündüğünü aktaran Peres, bu konuda şunları dedi: "Çünkü maçları genelde ya ufak detaylarla kazanıyorsunuz ya da o ufak detaylarla o maçı kaybedebiliyorsunuz. Ligde oynayan oyuncuların kalitesi de bahsetmeye değer. Çünkü bu oyuncular gerçekten çok üstün yetenekli oyuncular ve çoğu da çok kaliteli yerlerden, çok kaliteli takımlardan geliyorlar. Bu da zaten ligin ne kadar zor bir lig olduğunu gösterebiliyor."

TRABZONLUYUM

TRABZON'u ve Türkiye'yi artık iyi tanıdığını kaydeden Peres, "Trabzon'un birçok yerini gördüm ve birçok insanı tanıdım. Artık buranın yabancısı değilim çünkü artık bilebiliyorum neyin nerde olduğunu. Dolayısıyla artık buraya ait hissediyorum kendimi. Ancak onun dışında da Türkiye'nin bütün yerlerini görebilmek ve bütün o turistik, önemli yerlerini tanıyabilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

HÜCUMU SEVERİM

Bir bek olarak önceliğinin her zaman savunmayı iyi yapabilmek olduğunu söyleyen Peres, şunları kaydetti: "Ancak hücuma katıldığımda gol ve asist katkısı yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Ben hep hücumu seven ve hücumda yer almaya çalışan bir bek oyuncusu oldum. Aslında hücum edebilmek benim genlerimde var."