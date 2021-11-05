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Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı yine ilk peşinde

Trabzonspor'da 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı, birçok ilke imza attı. Geçtiğimiz sezon BeşiktaşVodafone Park'ta mağlup etmeyi başaran Avcı, rakibini üst üste iki kez yenip yeni bir ilk daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tecrübeli hoca, siyah-beyazlı takıma karşı ligde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:07
Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı yine ilk peşinde
10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı, birçok ilke imza attı. Yeni bir ilk daha gerçekleştirmeyi hedefleyen tecrübeli hoca, siyah-beyazlı takıma karşı ligde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Teknik direktörlük kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için taktik savaşı verecek Avcı, rakibine konuk olduğu son lig maçını 2-1 kazanırken, ilk kez siyahbeyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda devirmek istiyor.
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