Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı yine ilk peşinde
Trabzonspor'da 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı, birçok ilke imza attı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta mağlup etmeyi başaran Avcı, rakibini üst üste iki kez yenip yeni bir ilk daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tecrübeli hoca, siyah-beyazlı takıma karşı ligde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:07