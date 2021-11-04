TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın imha planı hazır

Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı , yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz başta olmak üzere tüm ekibi ile ezeli rakiplerini detaylı bir analize aldı.

Beşiktaş'ın sezon başından itibaren oynadığı Süper Lig ve Avrupa maçlarının röntgenini çeken bordo-mavili teknik heyet, siyah-beyazlıların artılarını ve eksilerini, hem görsel hem de uygulamalı olarak antrenmanlarda oyunculara aktarılıyor. İdmanlarda Avcı'nın en çok üzerinde durduğu konular ise "Hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması" oldu.