TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın imha planı hazır

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçmiş durumda. 27 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alan Karadeniz devinde tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.
Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçmiş durumda. 27 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alan Karadeniz devinde tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.
Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz başta olmak üzere tüm ekibi ile ezeli rakiplerini detaylı bir analize aldı.
Beşiktaş'ın sezon başından itibaren oynadığı Süper Lig ve Avrupa maçlarının röntgenini çeken bordo-mavili teknik heyet, siyah-beyazlıların artılarını ve eksilerini, hem görsel hem de uygulamalı olarak antrenmanlarda oyunculara aktarılıyor. İdmanlarda Avcı'nın en çok üzerinde durduğu konular ise "Hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması" oldu.
FARKLI OYUN PLANLARI HAZIR
Sadece orta saha ve defans oyuncularından savunma yönünü ön planda tutmalarını istemeyen başarılı çalıştırıcı, kanat ve hücumcuların da savunmaya yardım etmelerini talep etti. Ayrıca kanatlardaki oyuncular, hızlı hücumlarda daha fazla sorumluluk alacak.
Avcı'nın, yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz konum çok çalışmanın, bir sisteme bağlı olmanın ürünü. Beşiktaş galibiyeti verdiğimiz mücadeleyi daha da değerli kılacak. Sadece maçı düşünün ve yapmak istediğimize odaklanın" dedi. Bu arada Avcı'nın Beşiktaş'ın yıldızlarına karşı özel önlem alma düşüncesinin olmadığı, rakibin sakatları nedeniyle sahaya çıkabileceği farklı oyun planları üzerine de çalışmalar yapıldığı öğrenildi.