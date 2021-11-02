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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da fark yaratmaya devam ediyor. Bordo-mavili takımın başında geçen sezondan bu yana 43 lig maçına çıkan ve 2.2 gibi süper bir puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, Beşiktaş ile şampiyon olan Sergen Yalçın ve Galatasaray’ın usta teknik adamı Fatih Terim’i solladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile resmen şahlandı. Kırılmadık rekor, yenilmedik rakip bırakmayan Karadeniz devi, Süper Lig'in zirvesine kuruldu ve yoluna namağlup olarak devam eden tek takım olmayı başardı. Avcı, geride kalan sürede rakiplerine kolay kolay geçit vermezken 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında gelen Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı; 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

92 PUAN TOPLADI
Süper Lig'de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması elde etti. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 85 puan toplayarak 1.90 puan ortalaması elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

GEÇEN SEZONA FARK ATTI
Geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

AVRUPA'YA TAŞIDI
Fırtına, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü bitirdi. Avcı döneminde 65 puan toplayan Karadeniz ekibi ligin dibinden gelerek Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

SÜPER KUPA'YI ALDI
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu tek kupayla tamamladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Fırtına daha sonra oynadığı 23 lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de 236 gündür yenilmeyen Avcı ve öğrencileri deplasmanda ise yenilmezlik rekoru kırarak rakiplerine boyun eğmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Karadeniz devi, bu sezon ise 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Bordo-mavili takım, 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik aldı ve 27 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Fırtına ligde zirvede bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

371 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
12. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor, dış sahada 1 yılı aşkın süredir mağlubiyet yüzü görmedi. En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 372 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz devi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak 3 puan vermedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

EN ÇOK PUAN ALAN TAKIM
Bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982- 83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da bu seride kırmıştı. Fırtına, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım. 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını aldı.

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