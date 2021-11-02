TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 1 numara! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ı solladı

Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile resmen şahlandı. Kırılmadık rekor, yenilmedik rakip bırakmayan Karadeniz devi, Süper Lig'in zirvesine kuruldu ve yoluna namağlup olarak devam eden tek takım olmayı başardı. Avcı, geride kalan sürede rakiplerine kolay kolay geçit vermezken 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında gelen Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı; 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

92 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması elde etti. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 85 puan toplayarak 1.90 puan ortalaması elde etti.