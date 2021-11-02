TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür küllerinden doğdu! "Şampiyonluk istiyorum"

Fırtına'nın bu sezonki başarısında Abdülkadir Ömür'ün de katkısı büyük. İki sezon 23 milyon euro gibi yüksek bir transfer teklifi alan ancak ardından üst üste şanssız sakatlıklar yaşayan 22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 6 milyon euro'ya kadar düştü. Menüsküs ameliyatı olan sonra ayak bileğinde çatlak meydana gelen 1.68 boyundaki sağ kanat, bu sezona da istediği performans ile başlayamamıştı. Galatasaray derbisinde 37. dakikada oyundan çıkarken taraftarın tepkisi nedeniyle gözyaşı döken genç futbolcunun geri dönüş hikayesi de bu maçın ardından başladı.

AVCI SAHİP ÇIKTI, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Şampiyon olacaksak ki olacağız, Abdülkadir Ömür gibi oyuncularla olacağız" diyerek sahip çıktığı bir sonraki maçta da ilk 11'de sahaya sürdü. Bu gelişmeler sonucunda da Ömür de tüm hayatını yeniden değiştirme kararı aldı. Önce özel bir fitness hocası tutan ve diyetisyen ile çalışmaya başlayan genç futbolcu, uykusundan, beslenmesine ve özel yaşantısına çok fazla dikkat etmeye başladı.

DİBİ GÖRDÜ HIRS YAPTI

Futbol yaşantısında en kötü günleri yaşayan ve neredeyse "Dibi gören" Abdülkadir Ömür, ligdeki son üç maçta sahanın en iyileri arasında yer aldı. Skor olarak sadece bir asistlik katkı yapsa da mücadelesi, hırsı ve teknik kapasitesinin yüksekliğiyle yeniden gönülleri fetheden 22 yaşındaki yıldız, geri dönüş hikayesinde teknik ekibin, arkadaşlarının ve taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM

Ömür, en büyük hayalinin çocukluğundan beri tuttuğu takımla şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti. Genç oyuncu, "Pes etmek bizim yörenin kültüründe yok. Ben özel antrenörüm ile yeni bir planlama yaptım ve bunun da etkilerini gördüm. Bana bu sürede destek veren hocama teşekkür ediyorum. Bu takım başarıya ulaşacak ve o başarının çok önemli bir parçası olmak istiyorum" dedi.