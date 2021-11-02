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Bongondo’dan mesaj: Geri döneceğim

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Bongonda, geri dönmek istiyor. 25 yaşındaki sol kanat, Gervinho'nun sakatlanması sonrası taraftarların, "Geri dön" mesajlarına sosyal medyadan cevap verdi. Bongonda, "Sevgili Trabzonspor fanatikleri, bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
Bongondo’dan mesaj: Geri döneceğim
Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Bongonda, geri dönmek istiyor. 25 yaşındaki sol kanat, Gervinho'nun sakatlanması sonrası taraftarların, "Geri dön" mesajlarına sosyal medyadan cevap verdi. Bongonda, "Sevgili Trabzonspor fanatikleri, bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz" dedi. Genk ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bongonda'nın piyasa değeri 11 milyon euro.
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