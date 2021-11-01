Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Edin Visca çalımı! Emre Belözoğlu...

Trabzonspor 'un Çaykur Rizespor 'u mağlup ettiği mücadelenin henüz 11. dakikasında Marek Hamsik 'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışan Gervinho ciddi şekilde sakatlanmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Gervinho sahalardan 6-7 ay uzak kalacak. Teknik direktör Abdullah Avcı önemli bir oyuncularını sakatlık yüzünden uzun süre kullanamayacaklarını belirterek devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı. Karadeniz temsilcisi sezon başındaki listesine geri dönecek ve çalışmalarına hemen başlayacak.

Karadeniz ekibinin ana transfer listesindeki ilk isim Edin Visca. Geçen sezon kontratını uzatsa da Boşnak yıldız her zaman Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Daha önce 3 kez Karadeniz ekibinin kapısından dönen Edin Visca kariyerinin son bölümüne doğru yaklaşırken Dört Büyüklerden birinde forma giymek istiyor. Bu sebeple bordo-mavili ekibin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaşıyor. Bonservisi olması ise sıkıntı.