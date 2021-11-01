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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Edin Visca çalımı! Emre Belözoğlu...

11 haftası geride kalan Süper Lig'de en yakın rakibi Hatayspor'a 4 puan fark atan Trabzonspor, Gervinho'nun sezonu kapatmasıyla arayışlara geçti. Bordo mavililer Başakşehir forması giyen Edin Visca ile ilgilenirken transferin önündeki engel ise Emre Belözoğlu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 16:04
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Edin Visca çalımı! Emre Belözoğlu...

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği mücadelenin henüz 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışan Gervinho ciddi şekilde sakatlanmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Gervinho sahalardan 6-7 ay uzak kalacak. Teknik direktör Abdullah Avcı önemli bir oyuncularını sakatlık yüzünden uzun süre kullanamayacaklarını belirterek devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı. Karadeniz temsilcisi sezon başındaki listesine geri dönecek ve çalışmalarına hemen başlayacak.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Edin Visca çalımı! Emre Belözoğlu...

Karadeniz ekibinin ana transfer listesindeki ilk isim Edin Visca. Geçen sezon kontratını uzatsa da Boşnak yıldız her zaman Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Daha önce 3 kez Karadeniz ekibinin kapısından dönen Edin Visca kariyerinin son bölümüne doğru yaklaşırken Dört Büyüklerden birinde forma giymek istiyor. Bu sebeple bordo-mavili ekibin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaşıyor. Bonservisi olması ise sıkıntı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Edin Visca çalımı! Emre Belözoğlu...

BELÖZOĞLU BIRAKMAK İSTEMİYOR!

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir'i çalıştırmaya başlayan Emre Belözoğlu, ilk iki maçında Beşiktaş ve Antalyaspor'u mağlup etmişti. Takımı Avrupa potasına sokmak isteyen genç çalıştırıcı Visca ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Edin Visca çalımı! Emre Belözoğlu...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTİYOR!

Başakşehir forması altında kırılmadık rekor bırakmayan ve turuncu lacivertlilerin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Edin Visca'nın adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Geçtiğimiz sezon ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boşnak yıldızın adını vererek transfer etmek istediğini söylemişti.

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