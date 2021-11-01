Trabzonspor'da Abdullah Avcı Gervinho'nun alternatifini buldu! Yusuf Sarı'ya...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Gervinho'nun sakatlığı sonrası saha içinde Fildişi'li yıldız yerine monte edeceği buldu. Buna göre bordo mavililerde Gervinho’nun sakatlığı sebebiyle kanatta artık Yusuf Sarı oynayacak. Avcı, genç yıldızına olan güvenini dile getirdi. İşte detaylar...
Bordo-mavili ekipte Gervinho'nun şok sakatlığı sonrası devre arasına kadar bir kanat Yusuf Sarı'ya emanet… Teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon daha içeride oynayan Abdülkadir Ömür'ün buradaki performansından çok memnun. Bu sebeple onu kanatta kullanmak istemiyor. Formayı burada Yusuf Sarı'ya verecek. Usta hoca, genç oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdi. Avcı "Sana güveniyorum. Kaliteni biliyorum. Şimdi onu bir kez daha hepimize gösterme vakti geldi" ifadelerini kullandı. Yusuf Sarı da hocasına garanti verdi.
ALTERNATİFİ DORUKHAN Trabzonspor'da Abdullah Avcı kanat rotasyonunda ilk sırada Yusuf Sarı'yı düşünüyor. Yusuf'tan performans alamazsa B Planı da hazır. Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte başarılı performans sergileyen Dorukhan Toköz de Brezilyalı futbolcu sahalara dönünce ön tarafa kayabilir