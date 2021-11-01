TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor Gervinho'nun yerine Cristian Tello'yu transfer edecek! Ahmet Ağaoğlu...

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede Gervinho, Marek Hamsik'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışırken ciddi şekilde sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişili yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 34 yaşındaki futbolcudan bu sezon yararlanamayacak olan Fırtına da gözünü transfere çevirdi. Bordo-mavililerin gündeminde 4 futbolcu var. Başakşehir'den Edin Visca, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Davidson ile Real Betis'ten Tello. Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede listenin ilk sırasına İspanyol yıldızın adını yazdı.

PLANA EN UYGUN İSİM

Abdullah Avcı'nın 4 aday arasında Cristian Tello'yu en üste yazmasının sebebi oyun planına bire bir uyması. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında da bu yüzden 30 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmuş ancak bonservisinin Barcelona'da olan kısmı yüzünden çıkan problem nedeniyle transferi son anda gerçekleşmemişti. Karadeniz temsilcisi, kontrat yılında olan İspanyol kanat oyuncusu için devre arasında bir ciddi girişimde daha bulunacak. Bu sefer Katalan devini de ikna ederek Tello'yu renklerine bağlamayı hedefliyor. Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi kolları sıvadı.