TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.

AKLI TRABZONSPOR'DA

Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.