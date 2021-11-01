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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in 27 puanla lideri Trabzonspor devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında daha geniş bir kadroya sahip olmak için girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına'nın listesinde Sivassporlu Uğur Çiftçi ve Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Davidson bulunuyor. Trabzonspor iki transferi de ocak ayında bitirerek kadrosunu güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 07:35
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

AKLI TRABZONSPOR'DA

Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

FIRTINA'NIN SOLUNA DAVIDSON

Fırtına'da Gervinho'nun sakatlığının ardından sol kanat arayışlarına başlayan Fırtına'da gündem Alanyaspor'un yıldızı Davidson...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Bordo-mavililer; Bakasetas ve Siopis transferlerinde Alanyaspor yönetimi ile yürütülen ikili ilişkileri kullanılarak Sambacı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Değeri 3 milyon 800 bin Euro olan yıldız futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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