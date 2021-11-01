TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.
Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor.
8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.
Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.
AKLI TRABZONSPOR'DA
Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
FIRTINA'NIN SOLUNA DAVIDSON
Fırtına'da Gervinho'nun sakatlığının ardından sol kanat arayışlarına başlayan Fırtına'da gündem Alanyaspor'un yıldızı Davidson...
Bordo-mavililer; Bakasetas ve Siopis transferlerinde Alanyaspor yönetimi ile yürütülen ikili ilişkileri kullanılarak Sambacı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.
Değeri 3 milyon 800 bin Euro olan yıldız futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.