'10 puanlık adam' Nwakaeme! Trabzonspor'da...

32 yaşındaki yıldız, bu sezon takımına şimdiye kadar 10 puanlık katkı sağladı. Böylece Trabzonspor'un ezeli rakiplerine puan cetvelinde fark atmasında başrolü oynayan isimlerden biri oldu. Abdullah Avcı da sezonun geri kalanında 'Sihirbaz' lakaplı oyuncusuna çok güveniyor.
32 yaşındaki yıldız, bu sezon takımına şimdiye kadar 10 puanlık katkı sağladı. Böylece Trabzonspor'un ezeli rakiplerine puan cetvelinde fark atmasında başrolü oynayan isimlerden biri oldu. Abdullah Avcı da sezonun geri kalanında 'Sihirbaz' lakaplı oyuncusuna çok güveniyor.