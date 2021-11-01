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'10 puanlık adam' Nwakaeme! Trabzonspor'da...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin yıldızı Nwakaeme, bu sezon attığı gollerle ve takımına yaptığı katkı ile adından sıkça söz ettiriyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen bordo mavililerin en büyük kozlarından biri de Nijeryalı yıldız oldu. Öte yandan Nwakaeme, şimdiye kadar takımın 10 puanlık katkı sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
'10 puanlık adam' Nwakaeme! Trabzonspor'da...
Nijeryeli futbolcu Anthony Nwakaeme, attığı kritik gollerle bu sezon takımına önemli puanlar kazandırdı. Tek farkla kazanılan Sivasspor, Giresunspor ve Çaykur Rizespor maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydetti. Ayrıca 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında beraberlik sayısı da Nwakaeme'den geldi.

32 yaşındaki yıldız, bu sezon takımına şimdiye kadar 10 puanlık katkı sağladı. Böylece Trabzonspor'un ezeli rakiplerine puan cetvelinde fark atmasında başrolü oynayan isimlerden biri oldu. Abdullah Avcı da sezonun geri kalanında 'Sihirbaz' lakaplı oyuncusuna çok güveniyor.
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