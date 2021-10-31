Trabzonspor'dan ocakta 4 bomba! Avcı'nın işaret ettiği Edin Visca, Davidson, Efecan ve Tello...

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği mücadelenin henüz 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışan Gervinho ciddi şekilde sakatlanmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Gervinho sahalardan 6-7 ay uzak kalacak. Teknik direktör Abdullah Avcı önemli bir oyuncularını sakatlık yüzünden uzun süre kullanamayacaklarını belirterek devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı. Karadeniz temsilcisi sezon başındaki listesine geri dönecek ve çalışmalarına hemen başlayacak.
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği mücadelenin henüz 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasına yetişip içeri çevirmeye çalışan Gervinho ciddi şekilde sakatlanmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Gervinho sahalardan 6-7 ay uzak kalacak. Teknik direktör Abdullah Avcı önemli bir oyuncularını sakatlık yüzünden uzun süre kullanamayacaklarını belirterek devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı. Karadeniz temsilcisi sezon başındaki listesine geri dönecek ve çalışmalarına hemen başlayacak.
3 İSİM TÜRKİYE'DEN
Karadeniz ekibinin ana transfer listesindeki 4 isimden 3'ü Süper Lig'de forma giyiyor. Başakşehirli Edin Visca bir kez daha bordomavili ekibin listesinde. Geçen sezon kontratını uzatsa da Boşnak yıldız her zaman Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Alanyaspor'un 2 kanat oyuncusu da Fırtına'nın radarında. 2 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca'nın kontratı sezon sonu bitiyor. Devrede uygun bir bedelle gelebilir. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davidson da listede. Real Betis ile kontratı bitecek olan Cristian Tello ile de temas kurulacak.
VISCA İSTEKLİ
Daha önce 3 kez Karadeniz ekibinin kapısından dönen Edin Visca kariyerinin son bölümüne doğru yaklaşırken Dört Büyüklerden birinde forma giymek istiyor. Bu sebeple bordo-mavili ekibin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaşıyor. Bonservisi olması isesıkıntı.