Trabzonspor'dan ocakta 4 bomba! Avcı'nın işaret ettiği Edin Visca, Davidson, Efecan ve Tello...

3 İSİM TÜRKİYE'DEN

Karadeniz ekibinin ana transfer listesindeki 4 isimden 3'ü Süper Lig'de forma giyiyor. Başakşehirli Edin Visca bir kez daha bordomavili ekibin listesinde. Geçen sezon kontratını uzatsa da Boşnak yıldız her zaman Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Alanyaspor'un 2 kanat oyuncusu da Fırtına'nın radarında. 2 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca'nın kontratı sezon sonu bitiyor. Devrede uygun bir bedelle gelebilir. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Davidson da listede. Real Betis ile kontratı bitecek olan Cristian Tello ile de temas kurulacak.