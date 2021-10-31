Trabzonspor'da Abdullah Avcı Çaykur Rizespor maçı sonrası öğrencilerine seslendi! "Yaşattığınız gurur..."

Lider Trabzonspor dolu dizgin ilerlerken başarıdaki büyük paylardan biri de Abdullah Avcı'ya ait. Camia da usta çalıştırıcının adeta üzerine titriyor. Çaykur Rizespor galibiyeti sonrasında tribünler Avcı lehine tezahüratlarda bulundu. Başarılı hoca da tribünleri tek tek selamlarken gözyaşları içinde önlerinde eğildi. Tecrübeli çalıştırıcı maç sonunda "Duygusal adamım" ifadelerini kullanırken soyunma odasında da öğrencilerine bu yönde bir konuşma yaptığı belirtildi. Avcı "Bu sezon 3. defa yenik duruma düştünüz ama pes etmediniz. Mücadele ettiniz ve kazandınız. Size saygı duyuyorum Şu an bana ve bu camiaya emek veren herkese yaşattığınız gurur paha biçilemez" dedi.