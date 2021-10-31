TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip!

İspanyol ekibi Valencia'nın yakın takipte olduğu Uğurcan Çakır için Fransa'nın iki önemli kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bir süredir Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgilenen Marsilya ve Lyon'un rotayı Uğurcan'a çevirdiği başarılı kaleci kaleciyi ara transfer döneminde renklerine katmak istediği ifade edildi.

Çaykur Rizespor maçında yaptığı 4 kurtarışla alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır yeniden Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. İspanyol ekibi Valencia'nın yakın takibinde olan Uğurcan Çakır'a bu kez Fransa'nın 2 önemli kulübünün teklif yapmaya hazır olduğu öğrenildi.