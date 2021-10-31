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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de 11 haftada 27 puan alarak zirvede yer alan Trabzonspor'da, transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl dev kulüplerin transfer listesine giren Uğurcan Çakır için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Milli kaleci için 2 Fransız ekibi devreye girdi. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:10
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip!

İspanyol ekibi Valencia'nın yakın takipte olduğu Uğurcan Çakır için Fransa'nın iki önemli kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bir süredir Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgilenen Marsilya ve Lyon'un rotayı Uğurcan'a çevirdiği başarılı kaleci kaleciyi ara transfer döneminde renklerine katmak istediği ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip!

Çaykur Rizespor maçında yaptığı 4 kurtarışla alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır yeniden Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. İspanyol ekibi Valencia'nın yakın takibinde olan Uğurcan Çakır'a bu kez Fransa'nın 2 önemli kulübünün teklif yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip!

İki kulübün de 25 yaşındaki Uğurcan için teklif yapmaya hazırlandığı, ara transfer döneminde Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde tecrübeli eldiveni Fransa'ya götürmeye kararlı oldukları ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip!

17 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Uğurcan Çakır bu sezon maç başına kurtarış sayısı 3.5 (yüzde 80) ilk sırada bulunuyor. 11 lig maçında görev yapan Uğurcan bu karşılaşmalarda yaptığı 40 kurtarışla yine zirvede yer almayı başardı.

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