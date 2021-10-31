Haberler Trabzonspor Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan inanılmaz istatistik! Tam 9 maçta...

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan inanılmaz istatistik! Tam 9 maçta...

Süper Lig'de en yakın rakibi Hatayspor ile arasında 4 puanlık bir fark bulunan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bileği bükülmüyor. Yenilmezlik serisi 23 maça çıkan Fırtına, aynı zamanda geri düştüğü 9 maçtan da puan çıkarmayı başardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan inanılmaz istatistik! Tam 9 maçta...

Süper Lig lideri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile istatistiklerde altın çağını yaşıyor. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fırtına geçen sezon 8. haftada göreve gelen Avcı yönetiminde ligde 236 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini geçen sezon 8 Mart'ta oynanan 29. hafta maçında Alanyaspor'dan alan ve 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 1995'teki, 26 maçlık yenilmezlik rekoruna da bir adım daha yaklaştı.

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan inanılmaz istatistik! Tam 9 maçta...

GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI OLDU

Fırtına'nın fark yarattığı bir istatistikte geri dönüşlerde oldu. Trabzonspor, Avcı yönetiminde mağlup durumda olduğu tam 9 maçta 3 puan veya beraberlik almayı başardı. Geçen sezon 8. haftada takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Sabah'ın haberine göre geçen sezonun 11. haftasında 13 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor bu sezon aynı sekansta 27 puan toplayarak, +14 puanlık bir farka imza attı.

SON DAKİKA