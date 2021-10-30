TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 1 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.