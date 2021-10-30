TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - ŞANS DEĞİL KALİTE Son iki haftada alınan galibiyetler, tüm Trabzonspor camiasına 'Bu sene acaba o sene mi' dedirtiyor. Geçen hafta, Göztepe'yi İzmir'de kazanmayı hak etmedikleri bir futbolla yendiler. Dün gece ise hak etmediler diyemem ama fazla pozisyon bulmadan hatta belki de Rizespor'un daha fazla pozisyon bulduğu maçı kazanmayı bildiler. Üstelik mağlup duruma düşmüşlerdi.

Haklı bir penaltı ile Rizespor öne geçti, devre biterken de yine haklı bir penaltı ile Trabzon beraberliği yakaladı. Baskı var… Özellikle Abdülkadir ve Hamsik'in oyunu yönlendirmesi var, topa sahip olma var… Ama hızlı oynayamayan ve fazla pozisyon üretemeyen bir Trabzonspor da var. İlk yarıda bunu çok net gördük.