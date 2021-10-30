Haberler Trabzonspor Sihirbaz yüzleri güldürdü!

Sihirbaz yüzleri güldürdü!

Avcı sıkıntıya giren maçta Nwakaeme’yi ikinci yarıda oyuna sürdü. Ligde 100. karşılaşmasına çıkan süper yıldız topu akıllıca takip edip golünü attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Sihirbaz yüzleri güldürdü!
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un sonunu sıradaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında Anthony Nwakaeme rotasyona girdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı, Nijeryalı yıldızına ilk 11'de şans vermedi. Ancak tecrübeli oyuncusu sahada yokken işler hiç yolunda gitmedi. Bordo-mavililer topa hükmetmesine rağmen rakip kalede net gol pozisyonları bulmakta zorlanıyordu. Usta hoca da Berat Özdemir'i kenara çekerek, Nwakaeme'yi 2. devre sahaya sürdü.

Dakikalar 73'ü gösterirken Trabzonspor, 'Sihirbaz' lakaplı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin golüyle maçı çözdü. 32 yaşındaki oyuncu Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda topu iyi takip etti. Kaleci Gökhan meşin yuvarlağı sektirince boş ağlara yolladı. Anthony Nwakaeme böylece Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 100. maçta gol atma sevinci yaşayan başarılı yıldız böylece Fırtına'nın kazandığı kritik 3 puanda başrolü oynadı. 100. Süper Lig maçında 33. golünü kaydetti.
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