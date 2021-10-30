Sihirbaz yüzleri güldürdü!

Dakikalar 73'ü gösterirken Trabzonspor, 'Sihirbaz' lakaplı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin golüyle maçı çözdü. 32 yaşındaki oyuncu Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda topu iyi takip etti. Kaleci Gökhan meşin yuvarlağı sektirince boş ağlara yolladı. Anthony Nwakaeme böylece Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 100. maçta gol atma sevinci yaşayan başarılı yıldız böylece Fırtına'nın kazandığı kritik 3 puanda başrolü oynadı. 100. Süper Lig maçında 33. golünü kaydetti.
Dakikalar 73'ü gösterirken Trabzonspor, 'Sihirbaz' lakaplı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin golüyle maçı çözdü. 32 yaşındaki oyuncu Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda topu iyi takip etti. Kaleci Gökhan meşin yuvarlağı sektirince boş ağlara yolladı. Anthony Nwakaeme böylece Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 100. maçta gol atma sevinci yaşayan başarılı yıldız böylece Fırtına'nın kazandığı kritik 3 puanda başrolü oynadı. 100. Süper Lig maçında 33. golünü kaydetti.