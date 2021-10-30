Gervinho 7 ay yok

Karadeniz devi Rize maçını kazandı ama büyük bir şok yaşadı. Gervinho, karşılaşmanın 10. dakikasında atağa kalktığı sırada Hamsik'in çizgiye gönderdiği topa yetişmeye çalışırken acı içerisinde yere yığıldı. Oyun alanını sedye ile terk eden 34 yaşındaki yıldızın dizinde şiddetli ağrı hissettiği bildirildi. Hemen hastaneye götürülüp MR'ı çekilen başarılı futbolcunun durumu Abdullah Avcı açıkladı. Avcı, basın toplantısında "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak" diyerek kara haberi duyurdu.