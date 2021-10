Algı operasyonu yapacaklar

Başkan Ağaoğlu, şampiyonluk için önlerinde uzun bir süreç olduğunu da ifade ederek şunları söyledi: "Her savaşta olduğu gibi her mücadelede olduğu gibi bir savaş cephede, bir savaş da propaganda ve algılar üzerinde yapılıyor. Şu an sıcak mücadelenin içerisindeyiz yavaş yavaş soğuk mücadele kendisini göstermeye başladı. Takımın sahada göstereceği performansın zirvede devam edip, zirvede kalması şampiyonluk için yeterli olmayabilir. Her saldırıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz. Olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da duvar örerek bu tür sıkıntıların da karşısında bırakmamız gerekiyor"



OCAKTA TRANSFER OLABİLİR



Trabzonspor'un 50. Olağan Divan Genel Kurulu pandemi nedeniyle uzun süre ertelendikten sonra Trabzon'da bir otelde gerçekleştirildi. Burada konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu seneki takım bütçemizin net maliyeti 23 milyon euro, önceki yıllara oranla 5-6 milyon euro'luk bir artış söz konusu. Şampiyonluk için bunu yaptık. Kulübümüzün imkanları dahilinde 23 milyon euro net maaş gibi bir bütçe ile sınırlandırdık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir" dedi.



BORÇ 1 MiLYAR 346 MiLYON TL



Bordo-mavili kulübün borcu da açıklandı. 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle kısa vadeli borcun 403 milyon 882 bin TL, uzun vadeli borcun ise 1 milyar 283 milyon TL olduğu açıklandı. Kısa vadeli gelirlerin düşmesinin ardından kulübün borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu belirtildi.