Abdullah Avcı: İyi gidiyoruz

Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'a karşı 7-8 farklı formasyon denediklerini söyledi. Beşiktaş maçına keyifli hazırlanacaklarını söyledi. Avcı "Bu şehri seviyorum. Birbirimize karşılıklı iyi geldik" diye konuştu.



AVCI BERAT'I KORUDU

Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçının devre arasında Berat Özdemir'i kenara aldı. Maçın 27. dakikasında sarı kart gören 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisi de düşünülerek oyundan çıkarıldı. Milli futbolcu bu sezon Galatasaray maçından sonra ligde ikinci kez sarı kart gördü.