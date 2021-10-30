Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: İyi gidiyoruz

Abdullah Avcı: İyi gidiyoruz

Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u mağlup ederken teknik direktör Abdullah Avcı mücadele sonunda çok mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Namağlubuz, ligin tepesindeyiz. Gelişerek doğru şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Abdullah Avcı: İyi gidiyoruz

Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'a karşı 7-8 farklı formasyon denediklerini söyledi. Beşiktaş maçına keyifli hazırlanacaklarını söyledi. Avcı "Bu şehri seviyorum. Birbirimize karşılıklı iyi geldik" diye konuştu.

AVCI BERAT'I KORUDU
Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçının devre arasında Berat Özdemir'i kenara aldı. Maçın 27. dakikasında sarı kart gören 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisi de düşünülerek oyundan çıkarıldı. Milli futbolcu bu sezon Galatasaray maçından sonra ligde ikinci kez sarı kart gördü.

SON DAKİKA