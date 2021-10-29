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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Konuk ekip karşılaşmanın 21. dakikasında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Pohjanpalo'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruş Edgar'ın eline çarptı. Pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. İşte o an...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 20:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 20:55
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, mücadelenin 21. dakikasında Edgar Ie'nin elle oynadığı gerekçesiyle VAR kararı sonrası penaltı kazandı.

Rizespor'da topun başına geçen Djokovic, 22. dakikada kullanılan penaltıda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Öte yandan penaltı kararı sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düşen Edgar Ie, 12. haftada oynanacak Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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