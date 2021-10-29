Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı CANLI | TS Rize maçı izle | Trabzonspor maçı Canlı

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig 'in 11. haftasında, Medical Park Stadı 'nda karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisinde iki takım da sahaya 3 puan için çıktı. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.



TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR - Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen - Berat, Siopis, Hamsik - Abdülkadir Ömür, Gervinho - Djaniny

RİZESPOR - Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

11. haftada oynananTrabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında açık ara üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

AVCI VE HAMZAOĞLU 9. KEZ RAKİP

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya geliyor. İki teknik adam farklı takımların başında 8. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Avcı 4 kez galip gelirken, Hamzaoğlu ise 1 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sona erdi.