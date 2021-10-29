Son 10 sezonun en iyisi

Fırtına, 10. haftalar itibarı ile de son 10 sezonun en golcü takımı konumunda. Karadeniz devi, 2010-11'de oynadığı 10 maçta 25 gol atıp, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Bu dönem ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra en skorer sezonunu yaşadı.
Fırtına, 10. haftalar itibarı ile de son 10 sezonun en golcü takımı konumunda. Karadeniz devi, 2010-11'de oynadığı 10 maçta 25 gol atıp, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Bu dönem ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra en skorer sezonunu yaşadı.